Тайну открыл актер: кого точно из супергероев ждать в «Мстителях: Судный день»

Семенов и Спасская — неожиданный дуэт: эту криминальную драму жду особенно — там еще и Шилов из «Ментовских войн»

Турецкий «Шерлок Холмс» в Османской империи: сериал «Великий сыщик Филинта» стал одним из самых дорогих дизи, а вы его смотрели?

Архивные кадры со съемок «Любовь и голуби» напоминают хоррор: Михайлов едва не погиб из-за «хотелки» Меньшова (видео)

За окошком потеплело, отпуск где-то рядом: время угадать советское кино по летним кадрам (сложный тест)

Хоть убейте, не пойму, откуда рейтинг 100/100: включил «Ван-Пис 2» от Netflix, вообще не смотрев аниме – это было ошибкой

«Такого не было никогда»: россияне окончательно разлюбили «Служебный роман» и шедевры Гайдая – зрителям милее детективы НТВ

«Включила случайно – замерла от удивления»: Сталкер из «Первого отдела 5» появлялся в другом сериале Тумаркина с рейтингом 7.9/10

Линч отказался от «Звездных войн» из-за вуки: променял на Sci-Fi, которого стыдился до смерти

Ельчин в нулевые снялся в фильме по Кингу, который любят только в России: на Западе прозвали «раздражающим и глупым»