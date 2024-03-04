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Камера! Мотор! 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Камера! Мотор!
Киноафиша Сериалы Камера! Мотор! Сезоны Сезон 1

Kamera! Motor! 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 марта 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 16
Продолжительность сезона 6 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Камера! Мотор!»

В 1 сезоне сериала «Камера! Мотор!» действие разворачивается в Советском Союзе. В центре событий оказывается Коля Виденин, который не состоялся в качестве постановщика, так и не снял свой бестселлер и устроился в видеосалон. Однажды с Колей случился неприятный конфуз, он поставил для школьников фильм со сценами сексуального характера и оказался в колонии. Там по просьбе руководителя он начал снимать на обычную камеру при помощи различных подручных средств свои версии культовых кинокартин. Актерами стали другие осужденные. Так в тюрьме возник свой «Голливуд», а Коля наконец сумел реализоваться по-настоящему.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Камера! Мотор!» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
4 марта 2024
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
4 марта 2024
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
4 марта 2024
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
5 марта 2024
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
5 марта 2024
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
6 марта 2024
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
6 марта 2024
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
7 марта 2024
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
7 марта 2024
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
11 марта 2024
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
11 марта 2024
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
12 марта 2024
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
12 марта 2024
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
13 марта 2024
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
13 марта 2024
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
14 марта 2024
График выхода всех сериалов
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