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Постер к 1-му сезону сериала Твой мир
Киноафиша Сериалы Твой мир Сезоны Сезон 1

Tvoj mir 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 мая 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 16
Продолжительность сезона 12 часов 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Твой мир»

В 1-м сезоне сериала «Твой мир» Артему достается в наследство антикварная лавка. Так молодой человек оказывается в абсолютно непривычном для него мире древних ценностей и предметов старины. У всякого артефакта есть своя загадка и свое предназначение, которые предстоит раскрыть именно Артему. Вскоре парень поймет, что внешний мир совсем не таков, каким он его себе представлял. Впрочем, с приходом в лавку сам Артем тоже меняется под давлением таинственных обстоятельств. Кроме того, после переезда он встречается с загадочной девушкой по имени Кристина, к которой сразу испытывает довольно противоречивые чувства.

Список серий 1-го сезона сериала «Твой мир» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Гробик Мессинга I
Сезон 1 Серия 1
14 мая 2012
Гробик Мессинга II
Сезон 1 Серия 2
15 мая 2012
Череп Габала
Сезон 1 Серия 3
16 мая 2012
Шкаф Блаватской
Сезон 1 Серия 4
17 мая 2012
Бубен шамана
Сезон 1 Серия 5
21 мая 2012
Игрушка Леонардо
Сезон 1 Серия 6
22 мая 2012
Шкатулка Калиостро
Сезон 1 Серия 7
23 мая 2012
Шпага Ломоносова
Сезон 1 Серия 8
24 мая 2012
Шумерская свеча
Сезон 1 Серия 9
28 мая 2012
Шахматы Раджа-Гуны
Сезон 1 Серия 10
29 мая 2012
Плащ Лойолы
Сезон 1 Серия 11
30 мая 2012
Брошь Казановы
Сезон 1 Серия 12
31 мая 2012
Шлем Амазонки
Сезон 1 Серия 13
4 июня 2012
Монета Парацельса
Сезон 1 Серия 14
5 июня 2012
Петарда Хубилая I
Сезон 1 Серия 15
6 июня 2012
Петарда Хубилая II
Сезон 1 Серия 16
7 июня 2012
График выхода всех сериалов
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