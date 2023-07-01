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Постер к 1-му сезону сериала Ателье Райзы: Королева тьмы и тайное пристанище
Киноафиша Сериалы Ателье Райзы: Королева тьмы и тайное пристанище Сезоны Сезон 1

Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 июля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 12
Продолжительность сезона 4 часа 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ателье Райзы: Королева тьмы и тайное пристанище»

В 1-м сезоне сериала «Ателье Райзы: Королева тьмы и тайное пристанище» Райза совершила побег из родной деревни, поскольку бедная событиями жизнь в деревне никогда не представляла для отчаянной и отважной девушки интереса. Она встретилась с другими ребятами в тайном месте, чтобы обсудить мечты и планы на будущее. Давным-давно решительная Райза хотела посетить запретный «остров за берегом» и тщательно его изучить. В путь девушка отправляется вместе с алхимиком и другими смельчаками, с которыми она познакомилась в дороге. Герои переживают «летнее приключение», которое им никогда не удастся забыть.

Список серий сериала Ателье Райзы: Королева тьмы и тайное пристанище График выхода всех сериалов
Сезон 1
Алхимик The Alchemist
Сезон 1 Серия 1
1 июля 2023
Первый шаг Taking the First Step
Сезон 1 Серия 2
8 июля 2023
Запоминающийся аромат A Memorable Scent
Сезон 1 Серия 3
15 июля 2023
Затонувшая шахта Sunken Mine
Сезон 1 Серия 4
22 июля 2023
Лучшая идея The Best Idea
Сезон 1 Серия 5
29 июля 2023
Давайте сделаем убежище Let's Make a Hideout
Сезон 1 Серия 6
5 августа 2023
Мужество Клаудии Klaudia's Courage
Сезон 1 Серия 7
12 августа 2023
Алхимия — это взрыв! Alchemy Is an Explosion!
Сезон 1 Серия 8
19 августа 2023
Заключительный тест The Final Test
Сезон 1 Серия 9
26 августа 2023
Преследование охотничьего отряда Chasing Down the Hunting Party
Сезон 1 Серия 10
2 сентября 2023
Последняя битва в замке The Final Battle at the Castle
Сезон 1 Серия 11
9 сентября 2023
Меняющиеся дни The Changing Days
Сезон 1 Серия 12
16 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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