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Охотник за головами 2025, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Охотник за головами
Киноафиша Сериалы Охотник за головами Сезоны Сезон 1

The Bondsman
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 апреля 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Охотник за головами»

В 1 сезоне сериала «Охотник за головами» главным действующим лицом является Хаб Холлоран, охотник за головами, который долгое время скрывался и жил один в захолустье. Однако неожиданно ему предоставилась возможность вернуться в мир живых, чтобы вновь заняться своей музыкальной карьерой, обрести возлюбленную и жить нормальной жизнью. Но прошлое настигает Холлорана. Его предыдущая работа дала о себе знать и вернулась в самых зловещих тонах. Главному герою предстоит столкнуться со множеством препятствий на своем пути и преодолеть немало испытаний, чтобы стать счастливым.

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Список серий сериала Охотник за головами График выхода всех сериалов
Сезон 1
Горшочек с золотом Pot O’Gold
Сезон 1 Серия 1
3 апреля 2025
Валакор Valacor
Сезон 1 Серия 2
3 апреля 2025
Марфос Marphos
Сезон 1 Серия 3
3 апреля 2025
Эрдос Erdos
Сезон 1 Серия 4
3 апреля 2025
Слайфарис Slypharis
Сезон 1 Серия 5
3 апреля 2025
Откровения Revelations
Сезон 1 Серия 6
3 апреля 2025
Пиралис Pyralis
Сезон 1 Серия 7
3 апреля 2025
Лилит Lilith
Сезон 1 Серия 8
3 апреля 2025
График выхода всех сериалов
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