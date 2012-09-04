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Постер к 1-му сезону сериала Без следа
Киноафиша Сериалы Без следа Сезоны Сезон 1

Bez sleda 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 сентября 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 23
Продолжительность сезона 15 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Без следа»

В 1-м сезоне сериала «Без следа» события разворачиваются в городском отделе следственного комитета, где под руководством опытного сыщика Нефедова работают его правая рука Маша, чрезмерно романтичная дама Светлана, слишком серьезный и ответственный Денис и юный избалованный практикант Филипп из семьи эфэсбэшника. На вверенной им территории вдруг начинают исчезать люди. Сперва кто-то похищает успешную бизнесвумен, но не требует за нее выкупа. Потом пропадают бросивший школу подросток, манекенщица-неудачница и мальчик, отправившийся с папой посмотреть футбол. Нефедов подозревает, что столь разные жертвы все же имеют нечто общее.

Список серий 1-го сезона сериала «Без следа» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
4 сентября 2012
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
4 сентября 2012
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
5 сентября 2012
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
5 сентября 2012
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
6 сентября 2012
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
6 сентября 2012
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
10 сентября 2012
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
10 сентября 2012
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
11 сентября 2012
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
11 сентября 2012
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
12 сентября 2012
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
12 сентября 2012
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
13 сентября 2012
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
13 сентября 2012
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
14 сентября 2012
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
14 сентября 2012
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
17 сентября 2012
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
17 сентября 2012
Серия 19
Сезон 1 Серия 19
18 сентября 2012
Серия 20
Сезон 1 Серия 20
18 сентября 2012
Серия 21
Сезон 1 Серия 21
19 сентября 2012
Серия 22
Сезон 1 Серия 22
19 сентября 2012
Серия 23
Сезон 1 Серия 23
19 сентября 2012
График выхода всех сериалов
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