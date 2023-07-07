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Постер к 1-му сезону сериала Роковое соблазнение
Киноафиша Сериалы Роковое соблазнение Сезоны Сезон 1

Fatal Seduction 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 июля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 14
Продолжительность сезона 8 часов 10 минут
О чем 1-й сезон сериала «Роковое соблазнение»

В 1-м сезоне сериала «Роковое соблазнение» замужняя женщина средних лет отправляется в опасное путешествие, не догадываясь, что оно в корне изменит всю ее дальнейшую жизнь. Когда главная героиня, которая состоит в браке, решает провести вне дома выходные, они заканчиваются трагедией. Женщине предстоит подвергнуть сомнению собственную жизнь и искренность ее близких. Она хотела добиться успеха в профессии, упорно шла к целям, в связи с чем многое упускала из виду. Героиня не успела заметить, как потеряла тех, кто был ей важен. Теперь судьба приготовила героине сюрприз, который повлияет на ее будущее.

Список серий сериала Роковое соблазнение График выхода всех сериалов
Сезон 1
Мистер ошибка Mister Wrong
Сезон 1 Серия 1
7 июля 2023
Через рану Through the Wound
Сезон 1 Серия 2
7 июля 2023
Привержен Committed
Сезон 1 Серия 3
7 июля 2023
Кто такой Джейкоб Тау? Who Is Jacob Tau?
Сезон 1 Серия 4
7 июля 2023
Отказ Denial
Сезон 1 Серия 5
7 июля 2023
Из-под палки Caned
Сезон 1 Серия 6
7 июля 2023
Правда сломит тебя The Truth Shall Break You
Сезон 1 Серия 7
7 июля 2023
Психопат Psychopath
Сезон 1 Серия 8
4 августа 2023
Все не то, чем кажется Nothing Is as It Seems
Сезон 1 Серия 9
4 августа 2023
Конфронтация Confrontation
Сезон 1 Серия 10
4 августа 2023
Грехи прошлого Sins of the Past
Сезон 1 Серия 11
4 августа 2023
Сторож моего брата My Brother's Keeper
Сезон 1 Серия 12
4 августа 2023
Еще одна ложь One More Lie
Сезон 1 Серия 13
4 августа 2023
Переигран Outplayed
Сезон 1 Серия 14
4 августа 2023
График выхода всех сериалов
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