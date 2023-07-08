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Постер к 1-му сезону сериала Хотя я только первого уровня, но с этим уникальным навыком я стану сильнейшим
Киноафиша Сериалы Хотя я только первого уровня, но с этим уникальным навыком я стану сильнейшим Сезоны Сезон 1

My Unique Skill Makes Me OP Even at Level 1
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 июля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 12
Продолжительность сезона 4 часа 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Хотя я только первого уровня, но с этим уникальным навыком я стану сильнейшим»

В 1-м сезоне сериала «Хотя я только первого уровня, но с этим уникальным навыком я стану сильнейшим» главным действующим лицом этой истории является Рюта Сатоу, который перевоплотился в другом мире. В альтернативной реальности герой сразу столкнулся с трудностями, которые его озадачили. Дело в том, что его уровень зафиксировался на начальной отметке 1. Поскольку Рюта не мог изменить свой уровень, ему пришлось делать ставку на другие свои навыки. Здесь Сатоу повезло! У него оказалось умение превращать монстров в вещи, которые не должны существовать. Теперь у Рюты есть все шансы преуспеть.

Список серий сериала Хотя я только первого уровня, но с этим уникальным навыком я стану сильнейшим График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
8 июля 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
15 июля 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
22 июля 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
29 июля 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
5 августа 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
12 августа 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
19 августа 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
26 августа 2023
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
2 сентября 2023
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
9 сентября 2023
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
16 сентября 2023
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
23 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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