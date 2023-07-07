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Постер к 1-му сезону телешоу Команда
Киноафиша Сериалы Команда Сезоны Сезон 1

Komanda 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 июля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 24
Продолжительность сезона 16 часов 48 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Команда»

В 1-м сезоне шоу «Команда» ведущей выступает известная спортсменка Татьяна Навка. В выпусках примут участие музыкант Григорий Лепс, постановщик Константин Богомолов, футболист Андрей Аршавин, хоккеист Александр Овечкин, музыкант Антон Беляев, публицист Александр Цыпкин, танцовщик и хореограф Ильдар Гайнутдинов, телепродюсер Юрий Аксюта, дизайнер Артемий Лебедев, балерун Сергей Филин, бизнесвумен Ольга Ускова. Они добились успеха в самых разных областях деятельности — в искусстве, литературе, науке, бизнесе, спорте, политике. В шоу также расскажут о командах, которые оказывали поддержку героям на разных этапах становления.

Список серий 1-го сезона телешоу «Команда» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Андрей Аршавин
Сезон 1 Серия 1
7 июля 2023
Григорий Лепс
Сезон 1 Серия 2
7 июля 2023
Александр Цыпкин
Сезон 1 Серия 3
13 июля 2023
Артемий Лебедев
Сезон 1 Серия 4
20 июля 2023
Константин Богомолов
Сезон 1 Серия 5
27 июля 2023
Алена Ахмадуллина
Сезон 1 Серия 6
3 августа 2023
Сергей Филин
Сезон 1 Серия 7
10 августа 2023
Ольга Ускова
Сезон 1 Серия 8
17 августа 2023
Антон Беляев
Сезон 1 Серия 9
24 августа 2023
Александр Овечкин
Сезон 1 Серия 10
31 августа 2023
Ильдар Гайнутдинов
Сезон 1 Серия 11
7 сентября 2023
Юрий Аксюта
Сезон 1 Серия 12
7 сентября 2023
Юлиана Слащева
Сезон 1 Серия 13
14 сентября 2023
Лариса Долина
Сезон 1 Серия 14
21 сентября 2023
Александр Лазарев
Сезон 1 Серия 15
28 сентября 2023
Светлана Бондарчук
Сезон 1 Серия 16
5 октября 2023
Выпуск 17
Сезон 1 Серия 17
12 октября 2023
Выпуск 18
Сезон 1 Серия 18
19 октября 2023
Выпуск 19
Сезон 1 Серия 19
26 октября 2023
Выпуск 20
Сезон 1 Серия 20
TBA
Выпуск 21
Сезон 1 Серия 21
TBA
Выпуск 22
Сезон 1 Серия 22
TBA
Выпуск 23
Сезон 1 Серия 23
TBA
Выпуск 24
Сезон 1 Серия 24
TBA
График выхода всех сериалов
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