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Постер к 1-му сезону сериала Любовь с испытательным сроком
Киноафиша Сериалы Любовь с испытательным сроком Сезоны Сезон 1

Lyubov s ispytatelnym srokom 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 ноября 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 8 минут
О чем 1-й сезон сериала «Любовь с испытательным сроком»

В 1-м сезоне сериала «Любовь с испытательным сроком» 35-летний вдовец много времени проводит на пасеке, которая кормит его семью. Из-за этого восьмилетняя Люся и четырехлетний Петя совсем заброшены. Органы опеки грозятся забрать малышей. Чтобы не отдавать детей в интернат, Павел публикует объявление в газете о том, что ищет супругу, желающую помочь ему с малышами. Так в доме мужчины появляется библиотекарь Наталья. Главный герой по-прежнему не пришел в себя после гибели супруги и с трудом принимает в доме другую женщину. Дети ревнуют Наташу к отцу. Женщине тяжело находиться в этой напряженной атмосфере. 

Список серий 1-го сезона сериала «Любовь с испытательным сроком» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
15 ноября 2013
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
15 ноября 2013
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
15 ноября 2013
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
15 ноября 2013
График выхода всех сериалов
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