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Постер к 1-му сезону сериала Осколки
Киноафиша Сериалы Осколки Сезоны Сезон 1

Reunion 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 апреля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 13
Продолжительность сезона 9 часов 45 минут
О чем 1-й сезон сериала «Осколки »

В 1-м сезоне сериала «Осколки» Мизухо Суга учится в университете. Внезапно ей становится известно о смерти одноклассницы Харуки Оригучи. Девушка отправляется на похороны и там сталкивается с Хикару Наруми, молодым человеком, который тоже учился с ней во одном классе. Во времена их беспечной юности Хикару слыл настоящим плейбоем. Они с Мизухо несколько раз ходили на тайные свидания и даже на один день отправились в путешествие. Между ними ничего не было, кроме нескольких поцелуев, но оба запомнили эту связь на долгие годы. После ухода Хикару Мизухо так и не смогла завести в школе новых друзей.

Список серий 1-го сезона сериала «Осколки » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
5 апреля 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
12 апреля 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
19 апреля 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
26 апреля 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
3 мая 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
10 мая 2021
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
17 мая 2021
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
24 мая 2021
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
31 мая 2021
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
7 июня 2021
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
14 июня 2021
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
21 июня 2021
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
28 июня 2021
График выхода всех сериалов
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