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Постер к 1-му сезону сериала После многих бед
Киноафиша Сериалы После многих бед Сезоны Сезон 1

Posle mnogih bed 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 сентября 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «После многих бед»

В 1-м сезоне сериала «После многих бед» Регину и Милу сложно принять даже за дальних родственниц, хотя на самом деле они родные мать и дочь. Старшая женщина – настоящая секс-бомба, уверенная в себе бизнесвумен, блистающая на обложках модных журналов. Она успешно зарабатывает на жизнь дизайном одежды. А вот ее дочка – полная мамина противоположность. Мила никогда не появляется на публике, не любит наряжаться, работает медсестрой и мечтает о простом семейном счастье. Однажды в ее жизни появляется мужчина мечты – заботливый красавец Виктор. Но тот хочет стать моделью у Регины. Не достигнув своей цели с дочерью, он соблазняет мать.

Список серий 1-го сезона сериала «После многих бед» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
17 сентября 2016
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
17 сентября 2016
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
17 сентября 2016
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
17 сентября 2016
График выхода всех сериалов
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