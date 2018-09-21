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Постер к 1-му сезону сериала Ускользающая жизнь
Киноафиша Сериалы Ускользающая жизнь Сезоны Сезон 1

Uskolzayushchaya zhizn 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 сентября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 2
Продолжительность сезона 1 час 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ускользающая жизнь»

В 1-м сезоне сериала «Ускользающая жизнь» успешный кардиохирург Альбина Виленская работает в частной клинике, пользуется любовью пациентов и уважением коллег и неплохо зарабатывает. Отец-адвокат души в ней не чает. Кроме того, она готовится к свадьбе с любимым мужчиной Игорем. Но однажды Альбина открывает глаза на медицинской койке и узнает, что пыталась покончить с собой. Кроме того, вся ее привычная жизнь разбита вдребезги. Отец погиб, причем сперва он почему-то лишил ее всего наследства. А Игорь и вовсе бесследно пропал. Но женщина не помнит ничего из этих событий. Она решает восстановить в памяти шаги, приведшие ее в реанимацию.

Список серий 1-го сезона сериала «Ускользающая жизнь» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
21 сентября 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
21 сентября 2018
График выхода всех сериалов
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