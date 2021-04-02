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Постер к 1-му сезону сериала Безумие в Уэйкфилде
Киноафиша Сериалы Безумие в Уэйкфилде Сезоны Сезон 1

Wakefield 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 апреля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Безумие в Уэйкфилде»

В 1-м сезоне сериала «Безумие в Уэйкфилде» талантливый медбрат Ник Катира является самым спокойным и рассудительным человеком в отделении психического здоровья больницы Уэйкфилда в Голубых горах Австралии. Однако случайно услышанная песня заставляет Ника усомниться в крепости своего рассудка. Оказалось, что композиция вытащила подавленные воспоминания, от которых теперь молодой человек никак не может избавиться. В скором времени Ник обнаруживает, что не может отделить правду от вымысла. Тем временем Линда, его коллега, оказывается в беде, когда прилюдно совершает акт вандализма.

Список серий 1-го сезона сериала «Безумие в Уэйкфилде» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
2 апреля 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
2 апреля 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
2 апреля 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
2 апреля 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
2 апреля 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
2 апреля 2021
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
2 апреля 2021
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
2 апреля 2021
График выхода всех сериалов
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