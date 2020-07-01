Menu
Say I Do (2020), season 1

Say I Do season 1 poster
Say I Do 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 1 July 2020
Production year 2020
Number of episodes 8
Runtime 7 hours 20 minutes
"Say I Do" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Скажи да» команда профессионалов будет трудиться над организацией свадебных церемоний для пар, которые сталкиваются с трудностями или препятствиями в подготовке к важному мероприятию. Каждый эпизод шоу посвящен новой паре, чьи мечты о свадьбе оказались на грани краха. Организаторы шоу – настоящие свадебные эксперты. Участники поделятся с ними своими сомнениями и проблемами, которые мешают им организовать торжество: будь то болезни или препятствия, которые чинят им родственники. Дизайнер, шеф-повар и стилист объединятся, чтобы создать идеальный праздник, который превзойдет все ожидания влюбленных.

Say I Do List of episodes TV series release schedule
Season 1
I Do-Over
Season 1 Episode 1
1 July 2020
Instant Family
Season 1 Episode 2
1 July 2020
Second Chances
Season 1 Episode 3
1 July 2020
Love at Any Age
Season 1 Episode 4
1 July 2020
Kindergarten Crush
Season 1 Episode 5
1 July 2020
In Sickness and in Health
Season 1 Episode 6
1 July 2020
Cinderella Wedding
Season 1 Episode 7
1 July 2020
Me and My Guy
Season 1 Episode 8
1 July 2020
