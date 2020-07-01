В 1-м сезоне шоу «Скажи да» команда профессионалов будет трудиться над организацией свадебных церемоний для пар, которые сталкиваются с трудностями или препятствиями в подготовке к важному мероприятию. Каждый эпизод шоу посвящен новой паре, чьи мечты о свадьбе оказались на грани краха. Организаторы шоу – настоящие свадебные эксперты. Участники поделятся с ними своими сомнениями и проблемами, которые мешают им организовать торжество: будь то болезни или препятствия, которые чинят им родственники. Дизайнер, шеф-повар и стилист объединятся, чтобы создать идеальный праздник, который превзойдет все ожидания влюбленных.