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Постер к 1-му сезону сериала Если сильно полюбишь
Киноафиша Сериалы Если сильно полюбишь Сезоны Сезон 1

Ya Çok Seversen 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 июля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 13
Продолжительность сезона 28 часов 10 минут
О чем 1-й сезон сериала «Если сильно полюбишь»

В 1-м сезоне сериала «Если сильно полюбишь» в центре событий оказывается молодой человек, с которым судьба едва ли обошлась благосклонно. Совсем в юном возрасте он лишился матери и воспитывался в детском доме. Так и не вернувшись домой, Атес жил в чужой стране один, предпочитая не сближаться с людьми. Лейла тоже никогда не знала, что значит настоящая семья. Вернувшись из-за границы, где Атес прожил много лет, Атес узнает, что после смерти отца ему предстоит взять на себя опеку над братом и сестрами, а также стать председателем совета директоров на 3 месяца. Он знакомится с Лейлой, которая годами ищет свою семью.

Список серий сериала Если сильно полюбишь График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 1. Bolüm
Сезон 1 Серия 1
6 июля 2023
Серия 2 2. Bolüm
Сезон 1 Серия 2
13 июля 2023
Серия 3 3. Bolüm
Сезон 1 Серия 3
20 июля 2023
Серия 4 4. Bolüm
Сезон 1 Серия 4
27 июля 2023
Серия 5 5. Bolüm
Сезон 1 Серия 5
3 августа 2023
Серия 6 6. Bolüm
Сезон 1 Серия 6
10 августа 2023
Серия 7 7. Bölüm
Сезон 1 Серия 7
17 августа 2023
Серия 8 8. Bölüm
Сезон 1 Серия 8
24 августа 2023
Серия 9 9. Bölüm
Сезон 1 Серия 9
2 сентября 2023
Серия 10 10. Bölüm
Сезон 1 Серия 10
9 сентября 2023
Серия 11 11. Bölüm
Сезон 1 Серия 11
16 сентября 2023
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
23 сентября 2023
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
30 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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