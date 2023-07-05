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Постер к 1-му сезону сериала Кизази Мото: Поколение огня
Киноафиша Сериалы Кизази Мото: Поколение огня Сезоны Сезон 1

Kizazi Moto: Generation Fire
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 июля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 2 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Кизази Мото: Поколение огня»

В 1-м сезоне сериала «Кизази Мото: Поколение огня» безрассудный подросток должен защитить стадо киборгов от опасного монстра. Мальчик из Соуэто бросает вызов инопланетному повелителю, чтобы спасти свой дом от разрушения. Загадочный исследователь совершает путешествие в другое измерение, чтобы спасти мальчика-призрака. В Дурбане двое лучших друзей рискуют всем, чтобы незаконно заняться серфингом на смертоносных волнах. Шеба полна решимости заполучить свой цифровой тотем, даже если это означает путешествие в загробную жизнь. Осквернив священный мемориал, влиятельный человек попадает в утопическое будущее Зимбабве.

Список серий сериала Кизази Мото: Поколение огня График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
5 июля 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
5 июля 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
5 июля 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
5 июля 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
5 июля 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
5 июля 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
5 июля 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
5 июля 2023
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
5 июля 2023
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
5 июля 2023
График выхода всех сериалов
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