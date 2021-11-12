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Постер к 1-му сезону сериала Красная манжета
Киноафиша Сериалы Красная манжета Сезоны Сезон 1

Otsomae Bolkeun Kkeutdong 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 ноября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 17
Продолжительность сезона 19 часов 50 минут
О чем 1-й сезон сериала «Красная манжета»

В 1-м сезоне сериала «Красная манжета» действие происходит в Корее, в эпоху династии Чосон. В королевском дворце живет Сон Док-им – девочка, которая после учебы должна стать придворной дамой принца Ли-сана, претендующего на престол, который сейчас принадлежит его деду. Погибает бабушка Ли-сана, главная наложница короля Ен-бин. Король не дает Ли-сану поститься с ней: он не может простить Ен-бин того, что ее сын, отец Ли-сана, стал предателем. Вопреки слову дедушки, юноша втайне приходит на похороны и видит там Док-им. Пройдет много лет, они подрастут, встретятся снова и полюбят друг друга.

Список серий 1-го сезона сериала «Красная манжета» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
12 ноября 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
13 ноября 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
19 ноября 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
20 ноября 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
26 ноября 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
27 ноября 2021
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
3 декабря 2021
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
4 декабря 2021
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
10 декабря 2021
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
11 декабря 2021
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
17 декабря 2021
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
18 декабря 2021
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
24 декабря 2021
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
25 декабря 2021
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
25 декабря 2021
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
1 января 2022
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
1 января 2022
График выхода всех сериалов
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