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Постер к 1-му сезону сериала Московский нуар
Киноафиша Сериалы Московский нуар Сезоны Сезон 1

Dirigenten 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 декабря 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Московский нуар»

В 1-м сезоне сериала «Московский нуар» в России тянутся «лихие 90-е», и легенды о бандитских разборках в Москве и Петербурге расходятся по всему миру. Несмотря на эту опасность, обычный честный шведский банкир-инвестор Том Бликсен отправляется в командировку в столицу «дикой и опасной страны». У него есть конкретная и вполне достижимая цель – заключить взаимовыгодную сделку с местной корпорацией «НефтНик», добывающей нефть в Сибири. Однако выясняется, что эта компания находится в центре опасных преступных перипетий. После переговоров Том встает на пути разом у олигархов, политиков и спецслужб.

Список серий 1-го сезона сериала «Московский нуар» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
24 декабря 2018
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
24 декабря 2018
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
24 декабря 2018
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
24 декабря 2018
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
31 декабря 2018
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
31 декабря 2018
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
31 декабря 2018
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
31 декабря 2018
График выхода всех сериалов
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