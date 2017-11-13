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Постер к 1-му сезону сериала Страсть
Киноафиша Сериалы Страсть Сезоны Сезон 1

Strast 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 ноября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 30
Продолжительность сезона 13 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Страсть»

В 1-м сезоне сериала «Страсть» параллельно развиваются несколько не связанных друг с другом историй о неуместных, но неконтролируемых чувствах. Юная студентка заводит роман с преподавателем, который старше нее вдвое и к тому же давно и счастливо женат. Тем временем успешный предприниматель женится на старшей дочери своего бизнес-партнера, но неожиданно влюбляется в младшую и рискует ради нее всем, что имеет. А молодая вдова сразу после похорон супруга безнадежно привязывается к оперуполномоченному, который готов обвинить ее в убийстве и упрятать за решетку. Несмотря на безнадежность ситуаций, герои не могут отказаться от своих избранников.

Список серий 1-го сезона сериала «Страсть» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Противостояние
Сезон 1 Серия 1
13 ноября 2017
Надежда на счастье
Сезон 1 Серия 2
13 ноября 2017
Любовь с первого взгляда
Сезон 1 Серия 3
14 ноября 2017
Беглянка
Сезон 1 Серия 4
14 ноября 2017
Мужская работа
Сезон 1 Серия 5
15 ноября 2017
Лучшие подруги
Сезон 1 Серия 6
15 ноября 2017
Служебный роман
Сезон 1 Серия 7
16 ноября 2017
20 лет спустя
Сезон 1 Серия 8
16 ноября 2017
Подозреваемая
Сезон 1 Серия 9
20 ноября 2017
Шеф
Сезон 1 Серия 10
20 ноября 2017
Двойной обман
Сезон 1 Серия 11
21 ноября 2017
Пропавшая горничная
Сезон 1 Серия 12
21 ноября 2017
Наваждение
Сезон 1 Серия 13
22 ноября 2017
Детектор верности
Сезон 1 Серия 14
22 ноября 2017
Капитанская дочка
Сезон 1 Серия 15
23 ноября 2017
Русская жена
Сезон 1 Серия 16
23 ноября 2017
Отчий дом
Сезон 1 Серия 17
27 ноября 2017
Роман в письмах
Сезон 1 Серия 18
27 ноября 2017
Нелёгкое счастье
Сезон 1 Серия 19
28 ноября 2017
Провинциальный роман
Сезон 1 Серия 20
28 ноября 2017
Соль, перец, шоколад
Сезон 1 Серия 21
29 ноября 2017
Няня
Сезон 1 Серия 22
29 ноября 2017
Новое начало
Сезон 1 Серия 23
30 ноября 2017
Обида
Сезон 1 Серия 24
30 ноября 2017
Стажировка
Сезон 1 Серия 25
4 декабря 2017
Всё сложно
Сезон 1 Серия 26
4 декабря 2017
Селфи
Сезон 1 Серия 27
5 декабря 2017
Похищение
Сезон 1 Серия 28
5 декабря 2017
Переменить судьбу
Сезон 1 Серия 29
6 декабря 2017
Восемь лет лжи
Сезон 1 Серия 30
6 декабря 2017
График выхода всех сериалов
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