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Постер к 1-му сезону сериала Выбирая себя
Киноафиша Сериалы Выбирая себя Сезоны Сезон 1

Vybiraya sebya 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 апреля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Выбирая себя»

В 1-м сезоне сериала «Выбирая себя» Ольга является супругой главы государственной корпорации Кирилла Смирнова. Она воспитывает двоих детей. Однажды сын Оли и Кирилла убегает в парке, а женщина по имени Мария помогает ей найти мальчика. Ольга берет ее к себе на работу няней. Постепенно женщины сближаются, и Оля уже видит в Маше свою подругу. Все выясняется, когда она видит, что Маша посвящает много времени не только детям, но и главе семьи… Вскоре оказывается, что Мария не та, за кого выдавала себя, а жизни Ольги и ее семьи угрожает опасность. Главная героиня понимает, что в прошлом Мария и Кирилл уже были знакомы.

Список серий 1-го сезона сериала «Выбирая себя» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
21 апреля 2020
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
21 апреля 2020
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
21 апреля 2020
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
21 апреля 2020
График выхода всех сериалов
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