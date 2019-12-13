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Постер к 1-му сезону сериала Вспоминая тебя
Киноафиша Сериалы Вспоминая тебя Сезоны Сезон 1

Vspominaya tebya 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 декабря 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Вспоминая тебя»

В 1-м сезоне сериала «Вспоминая тебя» Люда и Андрей много лет жили счастливо. В браке у них появилось двое детей. Однако спустя некоторое время после того, как супруги переехали в дом своей мечты, Андрей бесследно исчез. Люда обила пороги участников, обзвонила все больницы и морги, но ее поиски не имели успеха. Героиня на протяжении двух лет воспитывает детей одна, рассчитывая, что супруг появится, и игнорируя знаки внимания со стороны его приятеля Вити. И чудо происходит — в социальных сетях она видит информацию о муже. Оказывается, Андрей потерял память и ищет о себе хоть какую-то информацию.

Список серий 1-го сезона сериала «Вспоминая тебя» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
13 декабря 2019
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
13 декабря 2019
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
13 декабря 2019
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
13 декабря 2019
График выхода всех сериалов
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