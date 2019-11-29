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Постер к 1-му сезону сериала Меня зовут Саша
Киноафиша Сериалы Меня зовут Саша Сезоны Сезон 1

Menya zovut Sasha 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 ноября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 8 минут
О чем 1-й сезон сериала «Меня зовут Саша»

В 1-м сезоне сериала «Меня зовут Саша» Саша рассталась со своим женатым любовником, от которого забеременела. Она отправилась в Москву, где познакомилась с обаятельными молодыми людьми. Спустя некоторое время компания новых знакомых попала в аварию. Вера скончалась, а Мишу и Сашу в Вериной куртке отправили в одну клинику. Когда Саша очнулась, ей сообщили, что Миша не пришел в сознание, а ее все принимают за погибшую Веру. Саше необходимо принять непростое решение: раскрыть свою личность или заимствовать чужую. Но как отреагирует Миша, когда очнется и обнаружит случайную попутчицу?..

Список серий 1-го сезона сериала «Меня зовут Саша» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
29 ноября 2019
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
29 ноября 2019
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
29 ноября 2019
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
29 ноября 2019
График выхода всех сериалов
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