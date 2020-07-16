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Постер к 1-му сезону сериала Невоспетая Золушка
Киноафиша Сериалы Невоспетая Золушка Сезоны Сезон 1

Unsung Cinderella: Byoin Yakuzaishi no Shohosen 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 июля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 11
Продолжительность сезона 9 часов 54 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Невоспетая Золушка»

В 1-м сезоне сериала «Невоспетая Золушка» методы работы молодого фармацевта по имени Мидори Аой не всегда приходятся по душе ее коллегам. Они жалуются на низкую эффективность главной героини, но та не обращает внимание на их недовольство. Девушка работает в клинике общего профиля Ёродзуя уже много лет. Она проводит долгие консультации со всеми своими пациентами, расспрашивает их обо всем, внимательно изучает историю болезни и только после этого назначает медикаменты. Девушка убеждена, что оказать помощь человеку можно только тогда, когда между вами случится доверительный контакт.

Список серий 1-го сезона сериала «Невоспетая Золушка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
16 июля 2020
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
23 июля 2020
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
30 июля 2020
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
6 августа 2020
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
13 августа 2020
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
20 августа 2020
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
27 августа 2020
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
3 сентября 2020
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
10 сентября 2020
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
17 сентября 2020
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
24 сентября 2020
График выхода всех сериалов
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