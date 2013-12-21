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Постер к 1-му сезону сериала Любовь без лишних слов
Киноафиша Сериалы Любовь без лишних слов Сезоны Сезон 1

Lyubov bez lishnih slov 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 декабря 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Любовь без лишних слов»

В 1-м сезоне сериала «Любовь без лишних слов» молодая девушка Анна влюблена в Вадима и собирается связать с ним свою судьбу. Она верит, что впереди их ждет прекрасное будущее. Девушка даже не догадывается, что в скором времени ее постигнет череда несчастий. Местный олигарх давно положил глаз на очаровательную невесту и готов на все, чтобы разрушить ее готовящуюся свадьбу. А для состоятельных людей, как известно, не существует преград. Бизнесмен использует обман, коррупционную схему, подлог — и вот уже Вадим готовится отправиться за решетку, а цена его вызволения — свадьба Ани с нелюбимым мужчиной.

Список серий 1-го сезона сериала «Любовь без лишних слов» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
21 декабря 2013
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
21 декабря 2013
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
21 декабря 2013
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
21 декабря 2013
График выхода всех сериалов
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