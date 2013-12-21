В 1-м сезоне сериала «Любовь без лишних слов» молодая девушка Анна влюблена в Вадима и собирается связать с ним свою судьбу. Она верит, что впереди их ждет прекрасное будущее. Девушка даже не догадывается, что в скором времени ее постигнет череда несчастий. Местный олигарх давно положил глаз на очаровательную невесту и готов на все, чтобы разрушить ее готовящуюся свадьбу. А для состоятельных людей, как известно, не существует преград. Бизнесмен использует обман, коррупционную схему, подлог — и вот уже Вадим готовится отправиться за решетку, а цена его вызволения — свадьба Ани с нелюбимым мужчиной.