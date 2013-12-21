Menu
Russian
Lyubov bez lishnih slov 2013, season 1

Lyubov bez lishnih slov season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Lyubov bez lishnih slov Seasons Season 1

Lyubov bez lishnih slov 16+
Title Сезон 1
Season premiere 21 December 2013
Production year 2013
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Lyubov bez lishnih slov" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Любовь без лишних слов» молодая девушка Анна влюблена в Вадима и собирается связать с ним свою судьбу. Она верит, что впереди их ждет прекрасное будущее. Девушка даже не догадывается, что в скором времени ее постигнет череда несчастий. Местный олигарх давно положил глаз на очаровательную невесту и готов на все, чтобы разрушить ее готовящуюся свадьбу. А для состоятельных людей, как известно, не существует преград. Бизнесмен использует обман, коррупционную схему, подлог — и вот уже Вадим готовится отправиться за решетку, а цена его вызволения — свадьба Ани с нелюбимым мужчиной.

"Lyubov bez lishnih slov" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
21 December 2013
Серия 2
Season 1 Episode 2
21 December 2013
Серия 3
Season 1 Episode 3
21 December 2013
Серия 4
Season 1 Episode 4
21 December 2013
TV series release schedule
