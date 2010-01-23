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Постер к 1-му сезону сериала Когда на юг улетят журавли
Киноафиша Сериалы Когда на юг улетят журавли Сезоны Сезон 1

Kogda na yug uletyat zhuravli 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 января 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Когда на юг улетят журавли»

В 1-м сезоне сериала «Когда на юг улетят журавли» Ирина готова на все, чтобы спасти дочь, которой требуется дорогостоящая операция. Она даже просит денег у состоятельного предпринимателя Ивана. Он готов помочь отчаявшейся женщине, однако ее просьба совсем вылетает у него из головы в суете дел. Тогда Ирина, понимая, что помощи ждать неоткуда, продает жилье и отправляется в деревню. В это время предприимчивый и подлый брат Ивана решает подстроить несчастный случай, чтобы завладеть бизнесом своего родственника. Ивану чудом удается уцелеть. Он доползает до дома в деревне, в котором живет Ира...

Список серий 1-го сезона сериала «Когда на юг улетят журавли» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
23 января 2010
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
23 января 2010
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
23 января 2010
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
23 января 2010
График выхода всех сериалов
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