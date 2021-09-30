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Постер к 1-му сезону сериала Десятилетний Том
Киноафиша Сериалы Десятилетний Том Сезоны Сезон 1

Ten Year Old Tom
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 20
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Десятилетний Том»

В 1-м сезоне сериала «Десятилетний Том» маленький мальчик пытается изо всех сил справляться со всеми дурными влияниями от взрослых, которые находятся вокруг него или случайно попадают в поле зрения. Тома критикуют за его игру на фаготе, поэтому он должен найти, в чем еще он хорош. Затем Том и Нельсон начинают бизнес по продаже грузовиков с мороженым. Вскоре они находят легкий способ заработать много денег. Директор просит Тома присоединиться к команде Spelling Bee. Мальчик считает поведение директора крайне подозрительным. Затем подросток отправляется на рыбалку с отцом Дакоты и обнаруживает, что все не то, чем кажется.

Список серий сериала Десятилетний Том График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Инцидент с фаготом Bassoon Incident
Сезон 1 Серия 1
30 сентября 2021
Деньги на мороженое The Ice Cream Money
Сезон 1 Серия 2
30 сентября 2021
Конкурс по правописанию сфальсифицирован Spelling Bee Is Rigged
Сезон 1 Серия 3
30 сентября 2021
Отец Дакоты The Dakota's Dad
Сезон 1 Серия 4
30 сентября 2021
Поверь мне, я медсестра Trust Me, I'm A Nurse
Сезон 1 Серия 5
30 сентября 2021
Ежегодник, который нужно выбросить из памяти A Yearbook To Disremember
Сезон 1 Серия 6
30 сентября 2021
Лимонад "Томз" Tomz Lemonade
Сезон 1 Серия 7
30 сентября 2021
История о двух буфетчицах A Tale of Two Lunch Ladies
Сезон 1 Серия 8
30 сентября 2021
Том мочится на Бостон Tom Urinates On Boston
Сезон 1 Серия 9
30 сентября 2021
Сотрудник службы экстренного реагирования First Responder
Сезон 1 Серия 10
30 сентября 2021
Директор спит с моей мамой Principal Is Banging My Mom
Сезон 1 Серия 11
30 сентября 2021
Пожилая песчанка The Elderly Gerbil
Сезон 1 Серия 12
30 сентября 2021
Прогуливающий школу Skipping School
Сезон 1 Серия 13
30 сентября 2021
Готовлю книги Cooking The Books
Сезон 1 Серия 14
30 сентября 2021
Нарцисс для Теренса A Daffodil For Terence
Сезон 1 Серия 15
30 сентября 2021
Обжарщик Том Roastmaster Tom
Сезон 1 Серия 16
30 сентября 2021
Художественный класс Art Class
Сезон 1 Серия 17
30 сентября 2021
Пейзаж на диване Landscaper On The Couch
Сезон 1 Серия 18
30 сентября 2021
Проблемные мамы Problem Moms
Сезон 1 Серия 19
30 сентября 2021
Свадьба медсестры Nurse's Wedding
Сезон 1 Серия 20
30 сентября 2021
График выхода всех сериалов
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