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Постер к 1-му сезону сериала Детектив L
Киноафиша Сериалы Детектив L Сезоны Сезон 1

Shen tan 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 апреля 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 24
Продолжительность сезона 18 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Детектив L»

В 1-м сезоне сериала «Детектив L» из закрытого банковского хранилища в Шанхае необъяснимым образом исчезает уникальный огромный алмаз. Полиции не удается продвинуться в этом деле ни на шаг, и вскоре его приходится закрыть несолоно хлебавши. Однако десять лет спустя странное преступление повторяется. Улик и свидетелей, как и в прошлый раз, нет, но банк ограблен, причем на огромную сумму. Расследование достается опытному и известному на весь Китай детективу Ло Фэю. Вот только «в нагрузку» ему поручают практикантку – юную выпускницу полицейской академии Цинь Сяомань, которая мечтает окунуться в тайны профессии.

Список серий 1-го сезона сериала «Детектив L» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
18 апреля 2019
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
18 апреля 2019
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
18 апреля 2019
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
18 апреля 2019
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
18 апреля 2019
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
18 апреля 2019
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
18 апреля 2019
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
18 апреля 2019
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
25 апреля 2019
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
25 апреля 2019
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
25 апреля 2019
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
25 апреля 2019
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
2 мая 2019
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
2 мая 2019
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
2 мая 2019
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
2 мая 2019
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
9 мая 2019
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
9 мая 2019
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
9 мая 2019
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
9 мая 2019
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
16 мая 2019
Серия 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
16 мая 2019
Серия 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
16 мая 2019
Серия 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
16 мая 2019
График выхода всех сериалов
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