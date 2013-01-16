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Постер к 1-му сезону сериала Ангел в сердце
Киноафиша Сериалы Ангел в сердце Сезоны Сезон 1

Angel v serdce 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 января 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 28 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ангел в сердце»

В 1-м сезоне сериала «Ангел в сердце» в обычной советской школе отмечают выпускной. Красавица Ксения и талантливый паренек Петр танцуют только друг с другом, и никто из одноклассников не сомневается: у этих двоих не за горами свадьба, детишки и безоблачное будущее. Но судьба вносит в их роман свои коррективы. Родители Ксюши оказываются в тяжелой ситуации. Отца, руководящего крупным строительным трестом, обвиняют в серьезном преступлении. Единственная возможность спасти его от тюрьмы – попросить помощи у маминого знакомого, партийного деятеля Григория Дмитриевича. Тот и рад помочь, но с одним условием: Ксюша станет женой его сына.

Список серий 1-го сезона сериала «Ангел в сердце» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
16 января 2013
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
16 января 2013
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
17 января 2013
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
17 января 2013
График выхода всех сериалов
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