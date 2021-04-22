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Постер к 1-му сезону сериала И расцвел подсолнух
Киноафиша Сериалы И расцвел подсолнух Сезоны Сезон 1

I rascvel podsolnuh 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 апреля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «И расцвел подсолнух»

В 1-м сезоне сериала «И расцвел подсолнух» в центре событий оказывается ассистентка успешного врача-хирурга Лазарева по имени Елена Цветкова. Лазарев давно проявляет интерес к своей помощнице, и она решается выйти за него замуж. У девушки нет глубокой привязанности к своему начальнику, однако она ценит его, уважает и стремится быть рядом. Но накануне свадебной церемонии Лена знакомится с сыном Лазарева, еще не зная о том, кем он является. Между молодыми людьми вспыхивают чувства. Лена собирается расторгнуть церемонию бракосочетания, однако узнает, кем Ваня является на самом деле.

Список серий 1-го сезона сериала «И расцвел подсолнух» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
22 апреля 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
22 апреля 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
22 апреля 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
22 апреля 2021
График выхода всех сериалов
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