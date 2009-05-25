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Постер к 1-му сезону сериала Королева Сондок
Киноафиша Сериалы Королева Сондок Сезоны Сезон 1

Seondeok yeowang 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 мая 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 62
Продолжительность сезона 72 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Королева Сондок»

В 1-м сезоне сериала «Королева Сондок» в древнем королевстве Силла погибает правитель Чин-хына. Его власть переходит к одной из его наложниц – коварной Ми-силь, которая, возможно, и виновна в смерти мужчины, однако доказать это уже невозможно. Но напоследок Чин-хын успевает произнести пророчество: в ночь, когда на небе в созвездии Большой Медведицы засияет новая, восьмая звезда, в стране родится ребенок, способный свергнуть Ми-силь и спасти народ. Жестокая и властолюбивая придворная дама делает все возможное, чтобы предсказание не сбылось. Но однажды в небесах действительно появляется новое светило, а в деревушке рождается девочка.

Список серий 1-го сезона сериала «Королева Сондок» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
25 мая 2009
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
26 мая 2009
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
1 июня 2009
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
2 июня 2009
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
8 июня 2009
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
9 июня 2009
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
15 июня 2009
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
16 июня 2009
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
22 июня 2009
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
23 июня 2009
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
29 июня 2009
Серия 13 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
30 июня 2009
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
6 июля 2009
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
7 июля 2009
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
13 июля 2009
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
14 июля 2009
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
20 июля 2009
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
21 июля 2009
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
27 июля 2009
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
28 июля 2009
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
3 августа 2009
Серия 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
4 августа 2009
Серия 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
10 августа 2009
Серия 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
11 августа 2009
Серия 25 Episode 25
Сезон 1 Серия 25
17 августа 2009
Серия 26 Episode 26
Сезон 1 Серия 26
18 августа 2009
Серия 27 Episode 27
Сезон 1 Серия 27
24 августа 2009
Серия 28 Episode 28
Сезон 1 Серия 28
25 августа 2009
Серия 29 Episode 29
Сезон 1 Серия 29
31 августа 2009
Серия 30 Episode 30
Сезон 1 Серия 30
1 сентября 2009
Серия 31 Episode 31
Сезон 1 Серия 31
7 сентября 2009
Серия 32 Episode 32
Сезон 1 Серия 32
8 сентября 2009
Серия 33 Episode 33
Сезон 1 Серия 33
14 сентября 2009
Серия 34 Episode 34
Сезон 1 Серия 34
15 сентября 2009
Серия 35 Episode 35
Сезон 1 Серия 35
21 сентября 2009
Серия 36 Episode 36
Сезон 1 Серия 36
22 сентября 2009
Серия 37 Episode 37
Сезон 1 Серия 37
28 сентября 2009
Серия 38 Episode 38
Сезон 1 Серия 38
29 сентября 2009
Серия 39 Episode 39
Сезон 1 Серия 39
5 октября 2009
Серия 40 Episode 40
Сезон 1 Серия 40
6 октября 2009
Серия 41 Episode 41
Сезон 1 Серия 41
12 октября 2009
Серия 42 Episode 42
Сезон 1 Серия 42
13 октября 2009
Серия 43 Episode 43
Сезон 1 Серия 43
19 октября 2009
Серия 44 Episode 44
Сезон 1 Серия 44
20 октября 2009
Серия 45 Episode 45
Сезон 1 Серия 45
26 октября 2009
Серия 46 Episode 46
Сезон 1 Серия 46
27 октября 2009
Серия 47 Episode 47
Сезон 1 Серия 47
2 ноября 2009
Серия 48 Episode 48
Сезон 1 Серия 48
3 ноября 2009
Серия 49 Episode 49
Сезон 1 Серия 49
9 ноября 2009
Серия 50 Episode 50
Сезон 1 Серия 50
10 ноября 2009
Серия 51 Episode 51
Сезон 1 Серия 51
16 ноября 2009
Серия 52 Episode 52
Сезон 1 Серия 52
17 ноября 2009
Серия 53 Episode 53
Сезон 1 Серия 53
23 ноября 2009
Серия 54 Episode 54
Сезон 1 Серия 54
24 ноября 2009
Серия 55 Episode 55
Сезон 1 Серия 55
30 ноября 2009
Серия 56 Episode 56
Сезон 1 Серия 56
1 декабря 2009
Серия 57 Episode 57
Сезон 1 Серия 57
7 декабря 2009
Серия 58 Episode 58
Сезон 1 Серия 58
8 декабря 2009
Серия 59 Episode 59
Сезон 1 Серия 59
14 декабря 2009
Серия 60 Episode 60
Сезон 1 Серия 60
15 декабря 2009
Серия 61 Episode 61
Сезон 1 Серия 61
21 декабря 2009
Серия 62 Episode 62
Сезон 1 Серия 62
22 декабря 2009
График выхода всех сериалов
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