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Постер к 1-му сезону сериала У меня есть цель
Киноафиша Сериалы У меня есть цель Сезоны Сезон 1

Mokpyoga Saengkyeossda 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 мая 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «У меня есть цель»

В 1-м сезоне сериала «У меня есть цель» молодая девушка, которую зовут Ли Со Хен, привыкла сама о себе заботиться. Ей не удалось получить даже среднего образования, поэтому на жизнь она зарабатывает чаще всего незаконными методами. Героиня профессионально овладела искусством грабежа. Она одержима желанием отомстить всему миру за свою неудавшуюся жизнь. Ли Со Хен подстраивает свое знакомство с молодым парнем, который является владельцем ресторана. Его бизнес процветает. Девушка собирается подчинить себе его волю и заставить выполнять все ее желания. Однако неожиданно для себя она сама влюбляется в него.

Список серий 1-го сезона сериала «У меня есть цель» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
19 мая 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
20 мая 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
26 мая 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
27 мая 2021
График выхода всех сериалов
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