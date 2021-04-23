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Постер к 1-му сезону сериала Красота небесная
Киноафиша Сериалы Красота небесная Сезоны Сезон 1

Krasota nebesnaya 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 апреля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Красота небесная»

В 1-м сезоне сериала «Красота небесная» молодая пара Анна и Михаил собираются пожениться. Аня, игнорируя известную примету, отправляет жениху фотографии, сделанные в свадебном салоне во время примерки подвенечных нарядах. Да и как тут задумываться о каких-то суевериях, когда их романтические отношения так напоминает волшебную сказку. Прошло около шести месяцев с тех пор, как девушка познакомилась с пилотом международных авиалиний, а спустя некоторое время спасла его от угрожавшей отставки. Пока Аня и Миша планируют свадебную церемонию экс-возлюбленная Миши решила бросить все силы на то, чтобы вернуть его.

Список серий 1-го сезона сериала «Красота небесная» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
23 апреля 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
23 апреля 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
23 апреля 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
23 апреля 2021
График выхода всех сериалов
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