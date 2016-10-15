Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пять процентов" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону сериала Расплата за счастье
Киноафиша Сериалы Расплата за счастье Сезоны Сезон 1

Rasplata za schaste 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 октября 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Расплата за счастье»

В 1-м сезоне сериала «Расплата за счастье» в семье Ковалевых царят любовь, мир и взаимопонимание. У них есть загородный дом и успешный бизнес. Муж неплохо зарабатывает, дети слушаются, а мать Елена ведет хозяйство. Но однажды она случайно становится виновницей ДТП, сбив на улице незнакомую девушку. Лена делает все возможное, чтобы загладить свою вину. Она едет вместе с жертвой аварии Настей в больницу и оплачивает ее лечение. Та прощает женщину и становится ее подругой. Лена предлагает одинокой и бедной Насте пожить вместе со своей семьей. Но постепенно она начинает замечать, что это решение повлияло на всех домочадцев не лучшим образом…

Список серий 1-го сезона сериала «Расплата за счастье» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
15 октября 2016
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
15 октября 2016
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
15 октября 2016
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
15 октября 2016
График выхода всех сериалов
Related video
Советский Ален Делон и любимец женщин: почему Арамиса никто не звал в кино
Был звездой, а стал таксистом: красавец из «Карнавальной ночи» попал в психушку и потерял все
Самую первую серию «Ну, погоди!» видел 1 человек из 10 тысяч: вот что не понравилось цензорам
Над чудаком Гнездиловым потешался каждый: измените мнение, узнав его диагноз
Ни морщин, ни бороды: вы точно не видели старика Хоттабыча таким (фото)
Взрослые боялись больше детей: этот советский мультик пугает до чертиков
Загримировали так, что родные не узнали: кто годами скрывался за образом Высоцкого
Как кошка с собакой: Гайдай сделал этого актера звездой, а потом всю жизнь ненавидел
От вида 17-летней внучки Маслякова люди невольно скривились: внимание на огромные губы
Мужчины этих знаков Зодиака никогда не прощают обиды: самые злопамятные
Тест: сделайте уборку и узнайте, какой вы на самом деле человек
Патологоанатом из «Следа» снялась без халата и бюстгальтера: уберите мужчин от экранов
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше