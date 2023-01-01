Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Полтергейст" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону сериала Посредник
Киноафиша Сериалы Посредник Сезоны Сезон 1

Posrednik 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 декабря 1990
Год выпуска 1990
Количество серий 3
Продолжительность сезона 3 часа 42 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Посредник»

В 1-м сезоне сериала «Посредник» на Землю вторгается враждебно настроенная инопланетная раса. Сперва в небе зависает огромный черный шар – космический корабль. Долгое время человечество ждет атаки, но ничего не происходит. Люди слишком поздно понимают, что на самом деле война давно ведется, только на незримом фронте. Загадочное инопланетное изобретение под названием Посредник незаметно вживляется в сознание, заставляя любое мыслящее существо подчиняться своей воле. Кодовая фраза для всех зараженных – «Здесь красивая местность». Но инженер Замятин находит погрешность Посредника: его влиянию неподвластны психбольные и дети.

Список серий 1-го сезона сериала «Посредник» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 01
Сезон 1 Серия 1
22 декабря 1990
Серия 02
Сезон 1 Серия 2
22 декабря 1990
Серия 03
Сезон 1 Серия 3
22 декабря 1990
График выхода всех сериалов
Related video
Патологоанатом из «Следа» снялась без халата и бюстгальтера: уберите мужчин от экранов
Советский Ален Делон и любимец женщин: почему Арамиса никто не звал в кино
Загримировали так, что родные не узнали: кто годами скрывался за образом Высоцкого
Как кошка с собакой: Гайдай сделал этого актера звездой, а потом всю жизнь ненавидел
Мужчины этих знаков Зодиака никогда не прощают обиды: самые злопамятные
Самую первую серию «Ну, погоди!» видел 1 человек из 10 тысяч: вот что не понравилось цензорам
Над чудаком Гнездиловым потешался каждый: измените мнение, узнав его диагноз
От вида 17-летней внучки Маслякова люди невольно скривились: внимание на огромные губы
Ни морщин, ни бороды: вы точно не видели старика Хоттабыча таким (фото)
Был звездой, а стал таксистом: красавец из «Карнавальной ночи» попал в психушку и потерял все
Взрослые боялись больше детей: этот советский мультик пугает до чертиков
Тест: сделайте уборку и узнайте, какой вы на самом деле человек
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше