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Постер к 1-му сезону сериала Знаменитость
Киноафиша Сериалы Знаменитость Сезоны Сезон 1

Selleobeuriti 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 июня 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 12
Продолжительность сезона 8 часов 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Знаменитость»

В 1-м сезоне сериала «Знаменитость» молодая девушка хочет стать известной и влиятельной. Она живет в Сеуле. Главная героиня столкнулась со множеством проблем, чтобы достичь желаемого. Оказавшись в гламурном мире, героиня сталкивается c настоящим безумием, ревностью, конкуренцией и предательством. Красавица оказывается по рукам и ногам связана с этим миром. Ей предстоит принять немало сложных решений. Девушка пытается не потерять то, чего ей уже удалось добиться, но с каждым днем ситуация усложняется. На месте новоявленной звезды хотели бы оказаться многие молодые девушки из Южной Кореи.

Список серий сериала Знаменитость График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
30 июня 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
30 июня 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
30 июня 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
30 июня 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
30 июня 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
30 июня 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
30 июня 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
30 июня 2023
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
30 июня 2023
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
30 июня 2023
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
30 июня 2023
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
30 июня 2023
График выхода всех сериалов
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