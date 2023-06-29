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Постер к 1-му сезону сериала Ооку: Внутренние покои
Киноафиша Сериалы Ооку: Внутренние покои Сезоны Сезон 1

Ōoku: The Inner Chambers
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 июня 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 12
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ооку: Внутренние покои»

В 1-м сезоне сериала «Ооку: Внутренние покои» в период правления династии Эдо в Японии с мужчинами случилась беда. Заболевание, именуемое «красная оспа», существенное сократило мужское население в Стране восходящего солнца. Через практически сотню лет соотношение мужчин и женщин в стране составило один к четырем. Дамы теперь выполняют мужские функции, даже являются сегунами. А представители некогда сильного пола вынуждены подчиняться, поскольку находятся под защитой. Самые эффектные мужчины попадают в опочивальню к самой могущественной женщине, которая управляет страной.

Список серий сериала Ооку: Внутренние покои График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
29 июня 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
29 июня 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
29 июня 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
29 июня 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
29 июня 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
29 июня 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
29 июня 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
29 июня 2023
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
29 июня 2023
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
29 июня 2023
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
29 июня 2023
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
29 июня 2023
График выхода всех сериалов
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