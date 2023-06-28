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Постер к 1-му сезону сериала Сила и хаос: Неофициальная история американских гладиаторов
Киноафиша Сериалы Сила и хаос: Неофициальная история американских гладиаторов Сезоны Сезон 1

Muscles & Mayhem: An Unauthorized Story of American Gladiators 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 июня 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 5
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Сила и хаос: Неофициальная история американских гладиаторов»

В 1-м сезоне сериала «Сила и хаос: Неофициальная история американских гладиаторов» Джеминай, Зап, Нитро, Айс, Блейз и Лазер возвращаются, чтобы предаться воспоминаниям об уникальном феномене поп-культуры. Речь идет о первом международном шоу, в котором принимали участие «претенденты» и «гладиаторы». Двое участников, то бишь претендентов, сражаются в состязаниях на силу, ловкость и отвагу. В каждом конкурсе, помимо финального, претендентам оказывают сопротивление гладиаторы. В России проект впоследствии получил широкую известность под названиями «Гладиаторы» и «Бои гладиаторов».

Список серий 1-го сезона сериала «Сила и хаос: Неофициальная история американских гладиаторов» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сумасшедший пилот Pilot Madness
Сезон 1 Серия 1
28 июня 2023
Да начнутся игры Let the Games Begin
Сезон 1 Серия 2
28 июня 2023
Мировой феномен A Global Phenomenon
Сезон 1 Серия 3
28 июня 2023
Секс, наркотики и товар Sex, Drugs & Merchandise
Сезон 1 Серия 4
28 июня 2023
Наследие Sex, Drugs & Merchandise
Сезон 1 Серия 5
28 июня 2023
График выхода всех сериалов
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