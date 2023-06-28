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Постер к 1-му сезону сериала Удалить
Киноафиша Сериалы Удалить Сезоны Сезон 1

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Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 июня 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Удалить »

В 1-м сезоне сериала «Удалить» в центре событий оказываются несколько человек, которые скрывают мрачные тайны. Им предстоит решить, что они могут рассказать друг другу или явить миру, а что вынуждены скрывать в недрах подсознания. Хотя наличие Всемирной паутины и социальных сетей сделало процесс хранения секретов еще более затруднительным. Пара влюбленных, у которых есть внебрачная связь, планируют жить вместе. Они находят телефон, с помощью которого можно стереть других людей с лица земли. Теперь при помощи этого устройства главные герои могут воплотить самые затаенные мечты в реальность.

Список серий 1-го сезона сериала «Удалить » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
28 июня 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
28 июня 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
28 июня 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
28 июня 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
28 июня 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
28 июня 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
28 июня 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
28 июня 2023
График выхода всех сериалов
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