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Постер к 1-му сезону сериала Мое сердце бьется
Киноафиша Сериалы Мое сердце бьется Сезоны Сезон 1

My Heart is Beating
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 июня 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 16
Продолжительность сезона 18 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Мое сердце бьется»

В 1-м сезоне сериала «Мое сердце бьется» Сон У Хёль только наполовину принадлежит к миру людей. На самом деле он является вампиром, и так и не смог побороть эту часть своей сущности. Главный герой жаждет крови и буквально одержим ею. Его жизнь меняется с появлением женщины по имени Чжу Ин Хэ, которая не обладает человеческими качествами, характерными для большинства людей. Соединив судьбы, двое беспощадных героя пытаются вместе отыскать истинное человеческое тепло и понять, каково это – любить и быть любимыми. При этом необычная парочка вынуждена сталкиваться с внешним миром и другими людьми.

Список серий 1-го сезона сериала «Мое сердце бьется» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
26 июня 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
27 июня 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
3 июля 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
4 июля 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
10 июля 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
11 июля 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
17 июля 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
18 июля 2023
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
24 июля 2023
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
25 июля 2023
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
31 июля 2023
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
1 августа 2023
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
7 августа 2023
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
8 августа 2023
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
14 августа 2023
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
15 августа 2023
График выхода всех сериалов
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