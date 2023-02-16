Во 2-м сезоне сериала «Ночной администратор» история о военном под прикрытием продолжается. После того как торговец оружием Ричард Роупер оказался похищен сирийцами, Пайн Хиддлстон узнает, что он мертв. Проходит два года, и герою предстоит столкнуться с новым, еще более смертельным испытанием. Напомним, в предыдущем сезоне в центре событий оказался Пайн, ночной администратор роскошной каирской гостиницы. На самом деле Пайн является солдатом британской армии, которого менеджер оперативной группы Министерства иностранных дел нанял для проникновения в ближайшее окружение торговца оружием Ричарда Ропера.