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Постер к 1-му сезону сериала Ночной администратор
Киноафиша Сериалы Ночной администратор Сезоны Сезон 1

The Night Manager 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 февраля 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ночной администратор»

В 1-м сезоне сериала «Ночной администратор» главный герой работает ночным менеджером в гостинице в Дакке. В прошлом он был солдатом. Гибель любимой девушки не дает ему продолжать жить дальше спокойно. Он намерен отомстить. Спустя некоторое время мужчина оказывается втянут в мир торговли оружием миллиардера Шелли Рунгта. Он использует свое время на вилле Шелли, чтобы подружиться с его сыном. Тем временем Липика внимательно следит за главным героем и делает собственные ходы. Нарушения в идеальном мире Шелли прокладывают путь для героя, а проблемы Липики, по всей видимости, только начинаются.

Список серий сериала Ночной администратор График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
21 февраля 2016
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
28 февраля 2016
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
6 марта 2016
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
13 марта 2016
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
20 марта 2016
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
27 марта 2016
График выхода всех сериалов
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