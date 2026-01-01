Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Храбрый Давид»
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Вся информация о сериале
Золотой глобус 2017
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Лучший мини-сериал или фильм для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Music Composition for a Limited Series, Movie or a Special (Original Dramatic Score)
Победитель
Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Победитель
Лучшая оригинальная главная вступительная музыкальная тема
Номинант
Outstanding Limited Series
Номинант
Outstanding Lead Actor in a Limited Series or a Movie
Номинант
Outstanding Writing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Outstanding Casting for a Limited Series, Movie or Special
Номинант
Outstanding Main Title Design
Номинант
Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or a Movie
Номинант
Outstanding Supporting Actress in a Limited Series or a Movie
Номинант
Outstanding Limited Series
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Limited Series, Movie or Special
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Limited Series or Movie
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Limited Series, Movie or Special
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Limited Series or Movie
Номинант
BAFTA 2017
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Best Editing: Fiction
Победитель
Best Sound: Fiction
Победитель
Best Special, Visual and Graphic Effects
Номинант
Best Production Design
Номинант
Best Production Design
Номинант
Best Titles & Graphic Identity
Номинант
Best Director: Fiction
Номинант
Best Titles & Graphic Identity
Номинант
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