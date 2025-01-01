Меню
LUV , 1 сезон

LUV

LUV
Название Сезон 1
О чем 1-й сезон сериала «LUV»

В 1-м сезоне сериала LUV Елизавета, Ульяна и Виктория дружат с детства. Это веселые, симпатичные, успешные русские девушки, но у каждой из них за плечами своя история и свои проблемы. Например, ни одна из красавиц до сих пор не встретила своего принца на белом коне. Однажды Лиза, отчаявшись, решает познакомиться с мужчиной в интернете. Ей встречается обаятельный, учтивый и очень романтичный парень, вот только есть проблема: он живет в Турции. При поддержке подруг влюбленная девушка отправляется в Стамбул навстречу судьбе. «Принц», конечно, оказывается не совсем принцем, зато в жизни троицы начинается самое удивительное приключение.

Список серий сериала LUV График выхода всех сериалов
