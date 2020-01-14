Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Полтергейст" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону сериала Любовь длится вечно
Киноафиша Сериалы Любовь длится вечно Сезоны Сезон 1

Mada Mada Koi wa Tsuzuku yo Doko Made mo
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 января 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 10
Продолжительность сезона 2 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Любовь длится вечно»

В 1-м сезоне сериала «Любовь длится вечно» девушка по имени Сакура Нанасэ знакомится с потрясающе привлекательным молодым доктором Тэндо Каири. Она без памяти влюбляется в мужчину, однако не знает, как теперь с ним сблизиться. Ради своего чувства героиня идет учиться на медицинскую сестру. Она успешно оканчивает курсы и устраивается в клинику помощницей Тэндо. Но на работе этот человек оказывается вовсе не таким милым и замечательным, как показался ей на первый взгляд. Это очень требовательный к своим сотрудникам человек, который не допускает служебных романов. Однако Сакура не планирует сдаваться.

Список серий 1-го сезона сериала «Любовь длится вечно» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
14 января 2020
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
21 января 2020
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
28 января 2020
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
4 февраля 2020
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
11 февраля 2020
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
18 февраля 2020
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
25 февраля 2020
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
3 марта 2020
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
10 марта 2020
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
17 марта 2020
График выхода всех сериалов
Related video
Куда там «Ежику в тумане»: вот какие мультфильмы пугали советских детей до икоты
Тест: какая вы нечисть?
Лучше не будет: дочь Артура Конан Дойля потеряла дар речи, увидев эту экранизацию «Шерлока Холмса»
Неудачная копия Аллегровой: Соседов унизил певицу, возомнившую себя новой Императрицей
Этому знаку Зодиака ноябрь 2023 принесет неожиданный сюрприз: точно понравится
Шатунов не сумел скрыть связь сына с детдомом: вот что выяснилось в немецкой полиции
Вождь краснокожих должен был стать звездой: ужаснетесь от судьбы мальчугана из «Деловых людей»
Секрет бодрости Пахмутовой: вот что спасает композитора после смерти Добронравова
За появлением на свет этой актрисы наблюдала вся страна: как так вышло
Лучше, чем «Сельдь под шубой»: этот советский салат никто не готовит, и очень зря
Переходил границы: фанаты Михалковых придут в ярость от заявления бывшей Кончаловского
Такие фамилии на Руси давали только бастардам: увидите список и удивитесь
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше