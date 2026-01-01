Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Одиссея»
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Грязные мокрые деньги
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Награды и номинации «Грязные мокрые деньги»
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Вся информация о сериале
Золотой глобус 2008
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Номинант
Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Номинант
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