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Постер к 1-му сезону сериала Сказка на острове
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Смотрите за 1
Киноафиша Сериалы Сказка на острове Сезоны Сезон 1

Ada Masalı
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 июня 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 25
Продолжительность сезона 50 часов 0 минут
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «Сказка на острове»

В 1-м сезоне сериала «Сказка на острове» молодая девушка по имени Хазиран отправляется на встречу со своим работодателем. Героиня мечтает отправиться работать в Японию. Однако у повышения есть своя цена: для того чтобы получить его, ей нужно поехать со своим боссом на остров Кырлангич и помочь ему заключить выгодную сделку. Один из местных жителей категорически не хочет продавать земельный участок, чем создает помехи для развития местности. Хазиран отправляется на остров и знакомится там с парнем по имени Пойраз. Он хочет избавиться от нее. Парочка начинает раздражать друг друга с первой встречи...

Список серий 1-го сезона сериала «Сказка на острове» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 1. Bölüm
Сезон 1 Серия 1
15 июня 2021
Серия 2 2. Bölüm
Сезон 1 Серия 2
22 июня 2021
Серия 3 3. Bölüm
Сезон 1 Серия 3
29 июня 2021
Серия 4 4. Bölüm
Сезон 1 Серия 4
6 июля 2021
Серия 5 5. Bölüm
Сезон 1 Серия 5
13 июля 2021
Серия 6 6. Bölüm
Сезон 1 Серия 6
27 июля 2021
Серия 7 7. Bölüm
Сезон 1 Серия 7
3 августа 2021
Серия 8 8. Bölüm
Сезон 1 Серия 8
10 августа 2021
Серия 9 9. Bölüm
Сезон 1 Серия 9
17 августа 2021
Серия 10 10. Bölüm
Сезон 1 Серия 10
24 августа 2021
Серия 11 11. Bölüm
Сезон 1 Серия 11
31 августа 2021
Серия 12 12. Bölüm
Сезон 1 Серия 12
7 сентября 2021
Серия 13 13. Bölüm
Сезон 1 Серия 13
14 сентября 2021
Серия 14 14. Bölüm
Сезон 1 Серия 14
21 сентября 2021
Серия 15 15. Bölüm
Сезон 1 Серия 15
28 сентября 2021
Серия 16 16. Bölüm
Сезон 1 Серия 16
5 октября 2021
Серия 17 17. Bölüm
Сезон 1 Серия 17
12 октября 2021
Серия 18 18. Bölüm
Сезон 1 Серия 18
19 октября 2021
Серия 19 19. Bölüm
Сезон 1 Серия 19
26 октября 2021
Серия 20 20. Bölüm
Сезон 1 Серия 20
3 ноября 2021
Серия 21 21. Bölüm
Сезон 1 Серия 21
10 ноября 2021
Серия 22 22. Bölüm
Сезон 1 Серия 22
17 ноября 2021
Серия 23 23. Bölüm
Сезон 1 Серия 23
24 ноября 2021
Серия 24 24. Bölüm
Сезон 1 Серия 24
1 декабря 2021
Серия 25 25. Bölüm
Сезон 1 Серия 25
11 декабря 2021
График выхода всех сериалов
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