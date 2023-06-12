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Постер к 1-му сезону сериала История России
Киноафиша Сериалы История России Сезоны Сезон 1

Istoriya Rossii 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 июня 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 15
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «История России»

В 1-м сезоне сериала «История России» зрители смогут разобраться в самых неоднозначных и интересных моментах отечественной истории. Писатель, ведущий и историк Сергей Минаев, учившийся в РГГУ у медиевиста Натальи Басовской, разложит по полочкам информацию, которая не улеглась в головах во времена школьного курса истории. Его лекции доступны для любого уровня знаний и погружают в материал с головой, благодаря необычному развлекательно-познавательному формату. В каждом выпуске зрителей ждут специально разработанная тематическая анимация, восстановленные исторические документы и карты сражений и даже элементы дополненной реальности.

Список серий сериала История России График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
12 июня 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
TBA
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
TBA
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
TBA
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
TBA
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
TBA
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
TBA
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
TBA
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
TBA
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
TBA
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
TBA
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
TBA
График выхода всех сериалов
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