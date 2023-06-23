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Постер к 1-му сезону сериала Цифры
Киноафиша Сериалы Цифры Сезоны Сезон 1

Numbers: Watchdogs in the Building Forest
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 июня 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 12
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Цифры »

В 1-м сезоне сериала «Цифры» главным действующим лицом этой истории является молодой человек, который посвятил свою жизнь цифрам и расчетам. Он бухгалтер, который работает в финансовой организации Taeil, одной из четырех больших бухгалтерских контор на территории Южной Кореи. Чан Хо У – единственный работник, у которого нет высшего образования. Однако взяли его за выдающийся талант. Главному герою нередко приходится иметь дело с досадными ошибками, случайными и преднамеренными промахами и просто нелепыми оплошностями. В это же время сын босса по имени Хан Сын Чжо также служит в Taeil. У него прекрасное образование...

Список серий 1-го сезона сериала «Цифры » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
23 июня 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
24 июня 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
30 июня 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
1 июля 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
7 июля 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
8 июля 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
14 июля 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
15 июля 2023
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
21 июля 2023
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
22 июля 2023
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
28 июля 2023
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
29 июля 2023
График выхода всех сериалов
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